30 yıl sonra bel ağrısından kurtuldu

Gümüşhane’de yaşayan Alime Topuz’a yaklaşık 30 yıl önce bel fıtığı ve bel eğriliği teşhisi koyuldu. Rahatsızlığı sebebiyle günlük işlerini yapmakta zorlanan ve durumu günden güne kötüye giden Alime Topuz eşi Ali Topuz ile birlikte bu süre zarfında tedavi için birçok kez doktorların kapısını çaldı.

Hastanın sağlığına kavuşması için gerekli ameliyatın çok riskli olduğunu sakat veya felç kalabileceğini söyleyen doktorlar ise ameliyatı yapmak istemedi.

30 yıl boyunca şifa arayan Topuz’un rahatsızlığına hiçbir çözüm bulunamadı. Aradan geçen yılların ardından Ramazan ayında daha rahat yemek yapabilmek ve ağrılarından kurtulmak için Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne gelerek ilaç yazdırmak isteyen Alime Topuz’un hayatı ise Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla değişti.

Ameliyatın ardından 30 yıl boyunca çektiği ağrılarından kurtulan ve sağlığına kavuşan Alime Topuz, doktorlara ve sağlık personellerine teşekkür etti.