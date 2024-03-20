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Güncel
AA 20.03.2024 11:26

Kamu Başdenetçisi Malkoç Ordu'da konferansa katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, her alandaki gelişmelerin yanı sıra özellikle Türkiye'de hak arama kültürü konusunda da muazzam adımlar atıldığını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç Ordu'da konferansa katıldı

Malkoç, Ordu Üniversitesi Ombudsmanlık Kulübünce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta, 150 üniversitede ombudsmanlık topluluğu kurduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2010'da Anayasa'da yapılan değişiklikle, başta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirildiğini belirten Malkoç, bunun yanında kamu denetçiliği gibi bir kurumun, bir anayasal kurum olarak ihdas edildiğini anlattı.

Etik Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Koruma Kurulu, CİMER gibi birçok kurum daha kurulduğuna işaret eden Malkoç, "Bu, şu demek, Türkiye'de her alana kamu hizmeti veriliyor" dedi.

Malkoç, her alandaki gelişmelerin yanı sıra özellikle Türkiye'de hak arama kültürü konusunda da muazzam adımlar atıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin kendi iç meselelerini önemli ölçüde çözüm yoluna koymaya çalıştığının altını çizen Malkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"2010 yılındaki Anayasa değişikliklerinden, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden, hak arama kurumlarının çoğaltılmasından bahsettim. Bunlar bir taraftan olurken, özellikle de hukuki alanda gerek Anayasa gerekse yasalar bazında AB ülkelerinden daha iyi, yasal ve anayasal düzenlemelerimiz var ama birkaç tane problemimiz var. Birincisi, bu hak ve özgürlükler ortamını PKK, FETÖ, DEAŞ istismar etti. PKK, bu ortamı boş bulduğunu zannetti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerlerde özerk bölgeler ilan etmeye kalktı. Hendek kazdı, çukur kazdı. Sen kimsin? Senin arkanda başka devletlerin istihbaratı var, bunu biliyoruz. Bin yıldan beri biz bu topraklarda huzur ve barış için bu kadar şehit vermişiz. Sen kimsin ki özerk bölge ilan edeceksin. Ne haddine? Açtıkları çukura gömüldüler çok şükür."

Malkoç, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar, sosyal tartışmalar olabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar her ülkede olur ama Türkiye, Türk milleti öyle nevzuhur bir millet değil, sonradan icat edilmiş bir millet, bir devlet değil. 2 bin 500 yıllık bir devlet geleneğimiz var. 1500 yıllık bir İslam medeniyeti birikimimiz var. Anadolu'da 72,5 milleti 600 yıl idare eden bir tecrübemiz var. Bunlar kolay şeyler değil. Evet Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200'e yakın devlet var. Var ama çoğunun kuruluş tarihi bizim orman teşkilatımızdan daha yeni."

Konferansa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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