Bayburt’taki araç sayısı 17 bin 539 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı.

Türkiye’de şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 17 bin 539 oldu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38,0, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.

Kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde %63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette yüzde 24,7 ve traktörde yüzde 16,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.