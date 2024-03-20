Zonguldak'ta Gaziler öğrencilerle bir araya geldi

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gaziler ve öğrenciler bir araya geldi.

Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında gerçekleştirilen `Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları` etkinliğinde Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki Beycuma Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu, Gazi İlkokulu, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri gazilerle buluştu.

Gaziler, fedakârlık ve kahramanlık hikâyelerini öğrencilere aktardılar.

Buluşmayla, milli birlik ve ortak değerlere vurgu yapılarak geçmişten geleceğe köprü kuruldu