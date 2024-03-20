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Güncel
İHA 20.03.2024 11:17

Zonguldak'ta Gaziler öğrencilerle bir araya geldi

Zonguldak'ta gaziler, vatan ve kahramanlık buluşmaları etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Zonguldak'ta Gaziler öğrencilerle bir araya geldi
[Fotograf: İHA]

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gaziler ve öğrenciler bir araya geldi.

Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında gerçekleştirilen `Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları` etkinliğinde Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki Beycuma Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu, Gazi İlkokulu, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri gazilerle buluştu.

Gaziler, fedakârlık ve kahramanlık hikâyelerini öğrencilere aktardılar.

Buluşmayla, milli birlik ve ortak değerlere vurgu yapılarak geçmişten geleceğe köprü kuruldu

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