30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 692 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 30 Aralık koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 30 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 184 bin 415 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 15 bin 692. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 612 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 20 bin 192.
Son 24 saatte 254 hasta vefat etti, 20 bin 192 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, toplam vefat sayısı 20 bin 642, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 98, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 78 bin 629 oldu.
Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 30, 2020