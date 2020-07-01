İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin tercih sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sonuçları açıklandı

Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yaptılar. 3 bin sağlık personeli alımına ilişkin tercih sonuçları ÖSYM’nin sitesinde açıklandı.

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada “16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” denildi

3 bin sağlık personeli tercih sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı; hemşire ve sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı ünvanlarında alım yapacaktı.