İki gün sürecek şenlik kapsamında, Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

Kültür Parkı'nda devam eden etkinlikte, Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Atatürk ve Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra Karakeçili Parkı'nda misafirlere ve vatandaşlara gözleme, ayran ve üzüm ikramında bulunuldu.

Şenlik kapsamında sünnet edilen 22 çocuğa çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Aksoy, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Üçler Bulduk ve Hitit Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Çanlı tarafından "Karakeçililer" konulu konferans verildi.

Şenlik kapsamında yarın da Karakeçili Stadı'nda kültürel ve sportif etkinlikler, tiyatro ve halk oyunu gösterileri ile konser düzenlenecek.