Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
23 Nisan Cumartesi İstanbul iftar vakti... 2022 Ramazan İmsakiyesi...
İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul'da akşam ezanı ne zaman okunacak?
İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
23 Nisan 2022 İstanbul iftar saati: 19.58
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:12
|06:39
|13:13
|16:47
|19:36
|20:58
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:10
|06:38
|13:13
|16:47
|19:37
|20:59
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:08
|06:36
|13:12
|16:48
|19:38
|21:01
|4
|05.04.2022 Salı
|05:06
|06:35
|13:12
|16:48
|19:39
|21:02
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:04
|06:33
|13:12
|16:48
|19:40
|21:03
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:02
|06:31
|13:11
|16:49
|19:41
|21:05
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:00
|06:30
|13:11
|16:49
|19:43
|21:06
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:59
|06:28
|13:11
|16:50
|19:44
|21:07
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:57
|06:26
|13:11
|16:50
|19:45
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:25
|13:10
|16:50
|19:46
|21:10
|11
|12.04.2022 Salı
|04:53
|06:23
|13:10
|16:51
|19:47
|21:11
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:22
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:49
|06:20
|13:10
|16:51
|19:49
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:47
|06:19
|13:09
|16:52
|19:50
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:43
|06:16
|13:09
|16:52
|19:52
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|18
|19.04.2022 Salı
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:55
|21:23
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:36
|06:10
|13:08
|16:54
|19:56
|21:24
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:34
|06:08
|13:08
|16:54
|19:57
|21:25
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:32
|06:07
|13:08
|16:54
|19:58
|21:27
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:30
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:28
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:28
|06:04
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|25
|26.04.2022 Salı
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:31
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:22
|06:00
|13:07
|16:56
|20:04
|21:34
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:21
|05:58
|13:07
|16:56
|20:05
|21:36
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:19
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:37
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:17
|05:56
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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