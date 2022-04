Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen sayısını 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, bugün Türkiye'de üniversite kontenjanlarının sayısı ile liselerden mezun olan öğrenci sayısını neredeyse aynı seviyeye getirdiklerini, artık gençlerin herhangi bir üniversite programına girmek değil, istediği üniversiteye, istediği bölüme yerleşmek için rekabet ettiklerini anlattı.

Yurt, kredi ve burslarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hani birileri diyor ya, 'Yurt yok' diyor. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan 'Yurt yok.' diyor. İşte buyur ve biz bununla da kalmadık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz."

"Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı"

Halen Türkiye'nin 81 vilayetinde 399 gençlik merkezi, 299 genç ofisi, 43 gençlik kampıyla pek çok farklı alanda gençlere hizmetler sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını sentetik futbol sahalarından atletizm pistlerine, yüzme havuzlarından spor salonlarına kadar toplam 4 bin 126 tesisle donattık. Tabii kapalı spor salonlarını söylemezsek ayıp olur. Koç burada. Koçun yanında söylememek ayıptır. Basket, voleybol hepsi var. Bu sayede lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı. Okullarımızda yaklaşık 2 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçirerek beceri eğitimlerine tabi tuttuk. İnşallah bizim bıraktığımız yerden sizler devam edeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ramazan-ı şerifini tebrik ederek, Ramazan Bayramı'nın şimdiden mübarek olmasını diledi.