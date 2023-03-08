Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı.

2023 YKS sınavı ne zaman?

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

YKS 2023 sınav başvurusu nasıl yapılır?

Sınava başvurular, 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor.

2023 YKS sınav başvurusu için tıklayınız.

YKS 2023 başvuru kılavuzu yayımlandı

Sınava girecekler ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesindeki 2023-YKS Kılavuzu’ndan ulaşabiliyor.

YKS 2023 başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında gençlere başarılar diledi:

"Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."

Sevgili genç kardeşlerim,



Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023

2023 YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS ücretlerinde bu yıl bir değişiklik yapılmadı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 115 lira ücret belirlendi.

YKS 2023 geç başvuru tarihi ne zaman?

Süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, 27 Mart-3 Nisan'da geç başvuru yapabilecek. Ek başvurulardan alınan yüzde 50'lik ek ücretlerin bu yıl alınmaması kararlaştırılmıştı.

Bugünden itibaren 23 Mart'a kadar YKS'ye başvuran ancak AYT veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler. Bu tarihler arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

Kimler başvuru yapacak?

2023-2024 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2023-YKS'ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorunda olacak.

MSÜ askeri öğrenci adayları YKS’ye başvurmak zorunda

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer alıyor.