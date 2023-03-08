Vali Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Meydanı'nda, Bilecik'teki kadın kooperatiflerinin ve hayırsever sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla depremin yaralarını sarmak ve afetzede vatandaşların yanında olmak amacıyla gerçekleştirilen kermesi ziyaret etti.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirle depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "8 Mart gibi anlamlı bir günde ilimizdeki kadın kooperatiflerinin ve hayırsever sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yardım kermesinde hemşerilerimizle buluştuk." ifadesini kullandı.