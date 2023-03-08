İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Karahamza ve Geçitağzı köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Karahamza köyünde 6, Geçitağzı köyünde ise 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araçlarda yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek ve telsiz ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 sürücü, işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.