Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 15:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Çorum'un Osmancık ilçesinde, hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Selahattin Potuk yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Tuncay Tetik'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tetik ile arkasında oturan arkadaşı Cemil Serhat Kuran yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyon şoförü Potuk, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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