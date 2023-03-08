Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da düzensiz göçmen operasyonu
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında görevli sahil güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Ekipler, durdurdukları botta 33 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın
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