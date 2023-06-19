2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...

Memur ve emeklilerin 5 aylık maaş artış oranları belli oldu. 6. dönem toplu sözleşmesine göre yüzde 6'lık zamma 5 aylık enflasyon farkı eklenecek. Bugünkü hesaplamalara göre yüzde 13,13'ü bulan artışa önemli oranda refah payı eklenecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin TRT Haber'de memur maaşlarında yapılacak artışa yönelik şunları kaydetti;

Özellikle bir kaç dönemdir gerek memurlara gerekse emeklilere verilen zamlar aynı zamanda yasanın ya da toplu sözleşmelerin verdiği zamların ötesinde bir de rafah payı uygulaması söz konusu. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de ben önemli bir refah payının verileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğimiz rakamlar sadece hem yasal mevzuat gereği yani toplu sözleşme gereği verilen zamlar. Bugün mayıs ayı TÜFE'sine göre 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre yüzde 15,26 oldu. Bu şu anlama geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri gerçekleşen son 6 aylık TÜFE oranında zam alıyorlar. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin şimdiden belli olan zam oranları yüzde 15,26. Tabi buna haziran ayında gerçekleşen TÜFE oranı ilave edilecek. Daha sonra da refah payı ilave edilecek. Bir önceki dönemin refah payını düşündüğümüzde yaklaşık olarak enflasyon 15,40 idi. Yüzde 14,60'lık yani neredeyse mevzuatın yasanın öngördüğü zammın oranı kadar bir refah payı verilmişti. Bu dönemde de SSK ve Bağkur emeklileri açısından mevcut durumda 15,26 ve haziran ayındaki enflasyon ve refah payı eklenecek. Bunun ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

"En düşük memur maaşına yapılacak artış diğerlerini de etkiler"

Memur ve memur emeklileri ise 6. dönem toplu sözleşmesine göre dördüncü altı aylık zamlarını alacaklar. Enflasyon farkı ile birlikte 5 aylık gerçekleşen toplu sözleşmeye göre zam ya da maaş artışı şu anda 13,13. Ancak bu hem haziran ayı enflasyonu ilave edilecek hem de önemli bir refah payı ilave edilecek ki, Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'da en düşük devlet memuru maaşının 12 bin liradan 22 bin liraya çıkacağını ifade etmiştir.

En düşük memur maaşı yüzde 85 artacak

Birincisi memura temmuz ayında gerçekleşen ya da toplu sözleşmede yer alan yüzde 6'lık zam verilecek. Üstüne enflasyon farkı verilecek. Yüzde 13,13. Bunun üzerine refah payı verilecek ve bir de az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 Mayıs'da en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya çıkmasını ifade etmişti şu anlama geliyor. En düşük memur maaşının temmuz ayında yüzde 85 artış görmesi anlamına geliyor.

Kademeli artış nasıl olabilir?

Bunun üstündekilere yönelik olarak da iki türlü yöntem olabilir. Yakın zamanda yetkili konfederasyon olan Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir heyet bir araya gelip 12 bin liranın üzerinde maaş alan öğretmen, mühendis, polisler, kamu görevlileri, akademisyenler bunlara ne kadar zam yansıtılacağına dair bir çalışma yapılmasını muhtemel görüyorum. Burada iki alternatif ortaya çıkıyor. Biri taban maaşlara bütün memurların belli oranda seyyanen zam verildikten sonra hepsine belli bir oranda zam verilme ihtimali söz konusu olabilir. İkinci bir ihtimal olarak da burada en düşüğe 85, yukarılara doğru bir oransal, kademeli bir artış da söz konusu olabilir. Bunun daha somut adımlarını yakın zamanda yapılacak çalışmada göreceğiz. Çünkü vakit de az kaldı. 1 Temmuz'dan itibaren maaşlar geçerli olacak. Dolayısıyla kısa süre içerisinde bir iki hafta içerisinde belki böyle bir komisyon oluşturulmak suretiyle memurlara verilecek zam oranı da belli olacaktır diye düşünüyorum.