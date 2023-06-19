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Güncel
DHA 19.06.2023 09:38

2 bin 296 sentetik hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evlerinde 2 bin 296 sentetik hap ele geçirilen Özgür B. ve Barış B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 bin 296 sentetik hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği olan 2 bin 296 sentetik hap ile 11 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler adreste bulunan Özgür B. ve Barış B.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki İncirlik Uygulama Noktası’nda da şüphe üzerine durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde Fatih B. isimli yolcunun üzerinden 362 gram esrar ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür B. ve Barış B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Fatih B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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