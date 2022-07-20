Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı... KPSS 2022/1 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2022 KPSS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM'nin sitesinde yapılan açıklamada "30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
2022 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebiliyorlar.
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