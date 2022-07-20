ÖSYM'nin sitesinde yapılan açıklamada "30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2022 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebiliyorlar.

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

