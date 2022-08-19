2022 KPSS Ön Lisans başvuruları 16 Ağustos günü sona erdi.

KPSS Ön Lisans geç başvuru günü 2022 ne zaman?

KPSS Ön Lisans başvuru gününü kaçıranlar 23 Ağustos 2022 ve 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecekler.

2022 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS Ön Lisans için geç başvuru günü 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar bu tarihlerde KPSS Ön Lisans için başvuru yapabilecek.

Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

2022 KPSS Ön Lisans başvurusu için tıklayınız.