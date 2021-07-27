Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 LGS kapsamında liselerin boş kontenjanları açıklandı... 2021 lise taban puanları...
2021 LGS lise boş kontenjanları açıklandı. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı. Liselerin yüzdelik dilimleri... 2021 LGS 1. nakil dönemi...
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
2021 LGS boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır?
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
2021 LGS 1. nakil dönemi başvuruları ne zaman yapılacak?
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
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