Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.

Değerli DGS adaylarımız,

2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır.

Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021

DGS 2021 tercihleri ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2021 DGS tercih işlemleri için tıklayınız

Tercihler, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.