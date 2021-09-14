2021 DGS tercih sonuçları açıklandı... DGS yerleştirme sonuç sorgulama 2021...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021 DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. DGS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasından ulaşılabiliyor. 2021 DGS sonuç sorgulama...
ÖSYM'den yapılan açıklamada "7 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Değerli DGS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 14, 2021
27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://t.co/tfsiOmTm1j‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim.
2021 DGS sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
2021 DGS sonuçları için tıklayınız
Üniversite kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmekte.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmekte.
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