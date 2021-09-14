Okulun konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Yıldızbakan ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Koca, eğitimin birçok tariflerinin yapıldığını ancak kendilerinin 3 ‘S’ ile bunu ifade ettiklerini söyledi. Bunun sabır, süreç ve sevda olduğunu kaydeden Koca, “İmam hatipler bu milletin, özellikle son 50 yıl içerisinde sevdası olarak doğmuş ve milletin himayesiyle, sırtında taşımasıyla bu noktalara gelmiştir. Eskiler eğitim için ‘öğrencinin hevesi, hocasının nefesi, babasının kesesi’ derdi. Artık günümüzde şartlar değişti. Başarılı olan her öğrencinin velisinin kesesine ihtiyacı yok. Yeter ki hevesli olsun, hocasına teslim olsun, hocasıyla beraber çalışmaya gayret göstersin. Okulların kuruluşundan bu güne kadar çok mesafeler kat edildi ve bu öğrenciler artık Türkiye’ye mal oldu. Allah’a şükür ediyoruz, bugünleri gördük. İnşallah bu imkanların kaybedilmemesi adına, bu imkanların devam etmesi adına, bu ülkenin, bu coğrafyada, balkanlarda, dünyanın her bölgesinde payidar olması için bu gençlerin daha iyi yetişmesi, daha iyi büyümesi, daha iyi noktalara gelmesi gerekiyor. Burada sizin daha büyük emek ve gayret göstermeniz gerekiyor. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Mersin Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Yıldızbakan ise dernek olarak başarılı öğrencilere bir nebzede olsa katkıda bulunmak istediklerini kaydederek, "1958 yılında kurulmuş olan gerçekten köklü ve geniş bir aileyiz. Burada size katkı sağlayan özellikle Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Küçükte olsa sizlere hediye takdim etmemiz için destek verdiler. Şunu asla unutmayın. Nereye giderseniz gidin, hangi okula giderseniz gidin Önder’in bir şiarı vardır, ‘ahlak ve maneviyatınızı asla ve asla terk etmeyin.’ Şunu asla unutmayın ki, sizler imam hatipli olduğunuzu unutursanız birileri asla sizin imam hatipli olduğunuzu unutmuyor. Onların unutmadığın düşünerek, sizlerde hangi okula giderseniz gidin, hangi makam ve mevkiye gelirseniz gelin imam hatipli olduğunuzu ve bu ülkenin milli ve manevi değerlerini taşıdığınızı asla unutmayın. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca bugün doğum günü olan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya sürpriz yapıldı.

