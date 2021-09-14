Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulundu
[Ftooğraf: İHA]
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulundu.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında pandemi dolayısıyla kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunuldu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi, her alanda olduğu gibi kan bağışı konusunda da olumsuz etkilere neden oluyor. Bu nedenle Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamak maksadıyla Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Güvenlik Korucuları yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak amacıyla kan verdi.
Etiketler: Ardahan Kızılay Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 14:03
- 13:55
- 13:48
- 13:48
- 13:52
Sıradaki Haber
İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 161 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz