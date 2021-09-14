Düzce kent merkezine kredi borcunu ödemek için yolcu olarak otobüse binen Hüseyin Kaçmaz, araçtan indikten sonra cüzdanının olmadığını fark ederek kızını aradı. Genç kız hemen Düzce Belediyesi ulaşım ihbar hattını ihbarda bulundu. İhbar ile harekete geçen ekipler, Çamköy- Pazaryeri hattında son durağa gitmekte olan şoför Haldun Seyis’i önce mesajla ardından da telefonla arayarak bilgi verdi. Araçta cüzdan düşürüldüğünün haberinin verilmesi üzerine aracı kontrol eden Seyis, kaybolan cüzdanı bularak operasyon merkezine götürdü.

Düzce Ulaşım Merkezine davet edilen Kaçmaz, cüzdanın içerisinde 4 bin 500 TL para olduğunu ehliyet, kimlik ve kredi kartları olduğunu bildirmesi üzerine cüzdanı teslim edildi.

Cüzdanı bulunan Hüseyin Kaçmaz Düzce Belediyesine teşekkür ederek, “Düzce Belediyesinden çalışan arkadaşımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun cüzdanımızı teslim ettiler. Kızım belediyemizi arayarak cüzdanın düştüğünü söyledi. Cüzdanımda bankaya olan kredi borcum olan 4 bin 500 TL vardı. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

