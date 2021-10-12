2021 ALES sonuçları açıklandı... 2021 ALES/2 sonuç sorgulama...
2021 ALES/2 sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşılabiliyor. ALES/2'nin sonuçları nasıl sorgulanır? 2021 ALES/2 sonuç sorgulama...
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı.
ALES/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
2021 ALES sonuç sorgulama için tıklayınız.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, ALES sonuçlarının açıklandığını ve sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu.
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 12, 2021
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES