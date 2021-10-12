19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı.

ALES/2 sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2021 ALES sonuç sorgulama için tıklayınız.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, ALES sonuçlarının açıklandığını ve sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu.