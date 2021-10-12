Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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