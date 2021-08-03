Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES başvuruları başladı...
ALES/2 başvuruları açıldı. ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapılabilecek. 2021 ALES ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) ÖSYM tarafından 19 Eylül'de uygulanacak. ALES başvurusu ne zaman sona eriyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.
2021 ALES başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
2021 ALES/2 başvurusu için tıklayınız.
HES kodu bilgisi istenecek
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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