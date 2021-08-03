Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi...
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos'ta başlayacak
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.
Son Haberler
- 11:30
- 11:32
- 11:23
- 11:25
- 11:20
Sıradaki Haber
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı… TÜİK 2021 Temmuz enflasyon oranı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz