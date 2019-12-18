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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda18 Aralık 2019 Çarşamba 13:45 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 13:46
Bugün 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9 maddesi görüşülecek.
[Fotoğraf: AA]
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bütçenin 5. maddesi üzerinden başlayan görüşmelerde sırasıyla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK Parti'li milletvekilleri söz alacak.
Bugünkü birleşimde, teklifin 9 maddesi müzakere edilecek ve tek tek oylanacak.
Genel Kurulda, hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hazır bulunuyor.
Kaynak: AA