Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenirlir?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç sayfasından öğrenilebiliyor.

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için tıklayınız.