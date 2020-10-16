2020 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu… 2020 KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi sorgulama…
KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı. KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi nasıl sorgulanır? KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Ön Lisans giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. KPSS sınav giriş belgesi...
2020-KPSS Ön Lisans adayları, 25 Ekim'de yapılacak sınav için oluşturulan giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi sorgulama
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi’nden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS 2020 ne zaman?
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
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