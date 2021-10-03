Denizli'de Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gezmek için dağlık alana çıkan 20 yaşındaki Gülsüm Güvenç, bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü.

Yaralanan genç kızın yardımına ihbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. AFAD ekipleri yaralı genç kızı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Güvenç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.