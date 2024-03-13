Duman 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.03.2024 10:02

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) kapanış seremonisiyle sona erdi.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı

Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katıldı.

Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile sıralamada zirvede yer aldı, Türkiye ise hiçbir kategoride madalya kazanamadı.

Organizasyonun son gününde Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kapanış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve belediyenin halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, sporcu ve katılımcılar halay çekti.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Bolu'da hırsız çift yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Mahallenin ilk kadın muhtar adayı 22 erkek adaya karşı yarışacak
11:32
Metan emisyonlarının en büyük sorumlusu ABD oldu
11:30
Alanya'da otelde yangın çıktı
11:28
TCDD otlarla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
11:27
Japonlar 'Oppenheimer'ın Oscar almasına tepkili
11:23
Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı
Ağrı Dağı kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Ağrı Dağı kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
FOTO FOKUS
En büyük Harbiyeli'nin izinde tarihe yolculuk
En büyük Harbiyeli'nin izinde tarihe yolculuk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ