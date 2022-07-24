Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru için tıklayınız.

2022 atama takvimi

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak.