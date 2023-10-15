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Güncel
İHA 15.10.2023 14:11

2 metre boyunda İznik çinisinden dev vazo

Bursa İznik Kaymakamlığı binası girişine 2 metrelik dev vazo hazırlanıyor.

2 metre boyunda İznik çinisinden dev vazo

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bursa’nın İznik ilçesinde Kaymakamlık binası girişinde sergilenmek üzere gaz betondan 2.20 metre boyunda 120 santimetre çapında dev İznik çini vazosu yapılıyor.

İznikli yerel sanatçılar Yalçın Öztürk ve Kudret Gürol tarafından Nilüfer Hatun Çini Çarşısı’nın bulunduğu alanda yapımı devam eden vazonun üzerine ‘Baba Nakkaş’ deseni işleniyor.

2 metre boyunda İznik çinisinden dev vazo

İznikli sanatçı Yalçın Öztürk, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı ile Kaymakamlık binasının girişlerinin aynı yerde olduğunu belirterek, “Burayı güzelleştirmek için dekor amaçlı vazolar yapıyoruz. İznik tarihin yansıtılacağı bu eserlerle bu bölgeye renk katmayı düşünüyoruz. Vazonun üzerine Baba Nakkaş deseni işleniyor. Bunun özelliği de iki ve üç boyutlu olmasıdır. Bu vazo ile 10 gündür uğraşıyoruz. Bir iki günlük daha işi kaldı. Bundan sonra da benzer işlerin yapımına devam edeceğiz” dedi.

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