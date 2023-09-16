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Güncel
AA 16.09.2023 14:28

2. Kocaeli Film Festivali 3-9 Kasım'da gerçekleştirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 3-9 Kasım'da gerçekleşecek 2. Kocaeli Film Festivali'ne başvurular sona erdi.

2. Kocaeli Film Festivali 3-9 Kasım'da gerçekleştirilecek

Kocaeli Ağaç Denizi Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, festivale başvuran filmlerin seçici ön kurul tarafından belirlenmesinin ardından, finalist olmaya hak kazanan filmler 10 Ekim'de duyurulacak.

Söz konusu derneğin organize ettiği festivalin ödül töreni ise 5 Kasım’da Kocaeli Şehir Tiyatroları Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. ​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Azer Şelte, festival kapsamındaki film gösterimlerinin Vehbi Koç Vakfı, Arastapark Sinemapink, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe ve Derbent Yerleşkesi, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, Gebze Kültür Merkezi, Başiskele Belediyesi'nde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Festivalde ayrıca Macar Kültür Merkezi tarafından, Macar sinemasına ait filmler özel olarak gösterilecek. Hüseyin Özden’in yönettiği 'Mendilim Kekik Kokuyor', milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi', Elçin Çelik'in yapımcısı olduğu 'Bekçi' filmlerinin de özel gösterimleri yapılacak. Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen ise Sağlam Metal Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Sanayileşme Öyküsü' sergisi katılımcılarla buluşacak."​​​​​​​

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli
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