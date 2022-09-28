Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
1,5 ton sarımsak çalan 3 hırsız tutuklandı
[Fotograf: İHA]
Bursa'dan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine çalıntı plakalı araçla gelerek 1,5 ton sarımsak çalan 3 kişi yakalandı.
Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde ikamet eden M.G. isimli vatandaşa ait 1,5 ton sarımsak kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.
Vatandaşın ihbarı üzerine JASAT tarafından inceleme başlatıldı. Sarımsakları çalan kişilerin Ş.S., E.K. ve H.Ş. isimli şahıslar oldukları tespit edildi.
Bursa’dan Taşköprü ilçesine geldikleri ve araçlarına Kastamonu'da çalıntı plaka taktıkları belirlenen şahısların, sarımsakları çaldıktan sonra çalıntı plakaları çıkardıkları öğrenildi.
Hırsızlar, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda araç içerisinde yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.S., E.K. ve H.S. tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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