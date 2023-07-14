Az Bulutlu 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.07.2023 15:41

15 Temmuz şehitleri Malatya’da unutulmadı

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminde şehit olan Malatyalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kent merkezindeki anma töreni ise Şehir Mezarlığı’nda düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri Malatya’da unutulmadı

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin 8. yıldönümünde vatan için şehit düşen kahramanlar mezarlar başında anılıyor.

O kara gecede şehit düşen Malatyalı Şehit Fuat Bozkurt Malatya Şehir Mezarlığı, şehit Engin Tilbaç Pütürge’nin Nohutlu Mahalle mezarlığı, Şehit Zekeriya Bitmez ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi mezarlığında gerçekleştirilen anma programları ve dualar ile anıldı. Malatya Şehir Mezarlığı’nda gerçekleşen anma programına Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Av. Umut Yalçın, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Badem, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile gaziler, şehit yakınları ve askeri ve polis erkanı katıldı. Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz Şehitleri için duaların yapıldığı törende Vali Şahin ve protokol tarafından Bozkurt’un kabrine karanfil bırakıldı.

15 Temmuz şehitleri Malatya’da unutulmadı



Çıkışta açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini belirterek, 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini anacaklarını söyledi.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Eskişehir'de konut satışı yaklaşık yarı yarıya azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi
17:11
Rusya 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
17:10
Belarus: Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı
17:13
Balıkesir'de orman yangını
17:06
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı
16:56
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor
Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor
FOTO FOKUS
Darbenin maliyeti milyarlarca doları buldu
Darbenin maliyeti milyarlarca doları buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ