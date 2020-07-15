15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla Bingöl Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

Kur’anı Kerim tilavetinin ve şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupların milletin silahıyla milli iradesini gasbetmeye gayret ettiğini vurguladı.

Ekinci, "Bu milletin her defasında olduğu gibi dik duruşu, cesaretiyle bayrağına, ezanına, milli iradesine duyduğu düşkünlükle, inanç ve sevgiyle bu darbe girişimini de bertaraf etti. Şükürler olsun başarılı olamadılar." dedi.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Vali Ekinci, "Bundan sonra hedeflerinden sapmadan milletin daha refah bir hayat yaşaması için elinden gelen gayreti yapan, askeri alanda her türlü mücadeleyi milletin çıkarlarını, menfaatlerini koruyan, ekonomik alanda çok daha gelişmiş bir Türkiye, dünya milletleri arasında hak ettiği yeri alacaktır." diye konuştu.

Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Bingöl atletizm pistinde, Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, yarışa 15'i kız, 30 sporcunun katıldığını söyledi.

Bu tür organizasyonlarla çocukların demokrasi bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Danayiyen, "Bu duyarlılıklarını unutmamaları, daha iyi birey olmalarına katkı sağlaması için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

