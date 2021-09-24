Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

En fazla atama yapılacak ilk 3 branş, 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olarak belirlendi.

15 bin öğretmen atama duyurusu yayımlandı

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinde yayımlandı.

15 bin öğretmen atama duyurusu için tıklayınız.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

15 bin öğretmen alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.