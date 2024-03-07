Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.03.2024 09:59

15 bin nüfuslu mahalleye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Düzce'de 15 bin kişinin yaşadığı Fevzi Çakmak Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

15 bin nüfuslu mahalleye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Düzce Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Kadın Emeği Merkezi içinde yapılan aile sağlığı merkezinin açılışını yaptı.

Düzce'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında geliştiğine dikkat çeken Vali Selçuk Aslan, "Sağlık alanına dönük çalışmalarımız çerçevesinde, bir kısım projelerimizin temelini attık bir kısmının kurdelesini kesip hizmete alıyoruz. Bundan dolayı çok bahtiyarım. Bu bölge açısından bu sağlık tesisi oldukça önemli. Hastalıkla etkili mücadele edebilmek ve rehberlik yapabilmek amacıyla aile sağlığı merkezi kurulmuştur" dedi.

Vali Aslan'ın açıklamasının ardından Fevzi Çakmak Mahallesi 9 N'olu Aile Sağlığı Merkezi dualarla hizmete açıldı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon araç muayeneye girdi
11:24
Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 3 dakika olacak
11:17
Türk yazılımcı ordusu 300 bin kişiye yaklaştı
11:18
Türk bilim insanlarından bir ilk: Böbrek yetmezliğinde kilit rol oynayan gen saptandı
11:13
Deprem bölgesinde alınan inşaat izni sayısı 68,2 bini aştı
11:11
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile sınırların açılmasını istiyoruz
7 kentte kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor
7 kentte kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor
FOTO FOKUS
Yaren leylek eşine kavuştu
Yaren leylek eşine kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ