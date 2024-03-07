15 bin nüfuslu mahalleye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Düzce Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Kadın Emeği Merkezi içinde yapılan aile sağlığı merkezinin açılışını yaptı.



Düzce'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında geliştiğine dikkat çeken Vali Selçuk Aslan, "Sağlık alanına dönük çalışmalarımız çerçevesinde, bir kısım projelerimizin temelini attık bir kısmının kurdelesini kesip hizmete alıyoruz. Bundan dolayı çok bahtiyarım. Bu bölge açısından bu sağlık tesisi oldukça önemli. Hastalıkla etkili mücadele edebilmek ve rehberlik yapabilmek amacıyla aile sağlığı merkezi kurulmuştur" dedi.



Vali Aslan'ın açıklamasının ardından Fevzi Çakmak Mahallesi 9 N'olu Aile Sağlığı Merkezi dualarla hizmete açıldı.