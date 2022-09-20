Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenecek olan 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın amacı, tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak.

Yarışmanın konusu, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet olarak belirlendi.

Katılımcıların başvurduğu her eserin bir hikayesi olacak. Hikayesi olmayan eserlere ait başvurular kabul edilmeyecek.

Yarışmaya başvuru tarihleri 22 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında olup, yarışmanın sonuçları 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında açıklanacak.