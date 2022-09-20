Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, yerli hibrit ayçiçeğinde hasadın yüzde 60'ının yapıldığını söyledi.

İl genelinde 380 çiftçi tarafından yaklaşık 10 bin dekar alanda yerli hibrit ayçiçeği ekildiğini anlatan Oktay Öcal, hasadı yakından takip ettiklerini anlattı.

"7 ilden biri Tekirdağ"

Hasadı yapılan ayçiçeğinin tohumunun dağıtımında üreticiye yüzde 75 hibe sağladıklarını aktaran Oktay Öcal, şöyle konuştu:

"2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, yerli ve milli ayçiçeği tohumunu üreticilerimiz ile tanıştırmak ve desteklemek amacıyla Türkiye genelinde 7 ilimizden biri olan Tekirdağ'da yaklaşık 10 bin dekar alanda bakanlığımızın geliştirdiği yerli ve milli çeşitleri yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize dağıttık. Üreticilerimizle birlikte ayçiçeğinin gelişimini hasada kadar takip ettik. Şu anda üreticilerimiz yerli hibrit ayçiçeğinin hasadını yapıyor."

"Dünya standartlarında tohumlar üretiyoruz"

Tohumda bağımsızlığın tarım açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Oktay Öcal, "Tekirdağ'da örnek çiftçilerimize uygulamayı gösterdik. Kendi ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla demonstrasyon alanları kurduk. Farklı çeşitte olan tohumları verim ve kalite yönünden inceliyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı yakın lokasyonlar arasında bile ayçiçeği verimlerinde fazla değişkenlik söz konusu. Hasat sonunda ilimiz genelinde tüm bu yerli çeşitlerin verim ve yağ miktarı üzerine genel bir değerlendirme yapacağız. Buna göre çiftçilerimize gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Yerli ve milli çeşitlerimizi ülkemiz için önemli buluyoruz. Tohumda bağımsızlık bir ülkenin tarımsal üretiminin devamı için çok anlamlı. Biz bunu birçok bitki türünde başardık. Bugün için buğdayda, çeltikte, mısırda hatta sebzede dünya standartlarında tohumlar üretiyoruz. Ayçiçeğinde de başaracağımızı düşünüyorum. Ülkemize, çiftçimize hayırlı olsun" dedi.