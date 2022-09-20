Tarım işçilerini taşıyan ve Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen A.Ö'nün kullandığı minibüse, Ahmet Yörük idaresindeki kamyonet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs de önünde bekleyen A.G'nin kullandığı otomobile çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Yörük ile minibüsteki 6 kişi yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yörük, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.