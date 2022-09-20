Vali Kızılkaya’ya alanları incelerken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum yetkilileri eşlik etti.

Bilecik’te eğitim şartlarını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Vali Kızılkaya, "Bu yıl yaz tatilinde 52 okulun bakım ve onarım işlemlerini tamamladık. Bilecik'e yakışır bir şekilde 11 yeni okulunda yapımına kısa sürede başlıyoruz. Yapacağımız okulların içerisinde, yemekhane, mutfak, görsel sanatlar sınıfları, teknoloji tasarım atölyeleri, fen laboratuarları, çok amaçlı salonları ve Z kütüphaneleri olacak. Donanımları yüksek okullarımızla yavrularımız en iyi koşullarda eğitim alacaklar. Bizlere bu imkanları elde etmemizde destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum" dedi.