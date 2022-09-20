Geçen yıl kuraklık nedeniyle istediği verimi alamayan Sakaryalı arıcılar, bu sene yaklaşık 16 bin ton rekolte bekliyor.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, bal hasadına başladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Kovanlardan çerçeveleri aldık, sonra sırlarını alarak makineye koyduk ve balları süzdük. Bunları ham bal olarak kavanozlara koyup tüketime sunuyoruz. Üretimden memnunuz. Ortalama kovan başı bal üretimi 15-16 kilogram. Şu anda yayla ballarını süzüyoruz. Bal arımızın tamamı gelmedi ancak bu sene 15-16 bin ton gibi bal tahmin ediyoruz."

Ör, maliyetler nedeniyle bu yıl bal fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekerek, "Yayla balları 80-120, kestane balı 350-500, orman gülü balı 500, ıhlamur balı 250 liradan satılıyor. Yine bizde özel lavanta balı, narenciye balı var, buna benzer 6-7 çeşit balımız var" dedi.