Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştirdiler
[Fotograf: AA]
Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında yasa dışı kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 650 bin kök kenevir ele geçirildi.
Ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve uyuşturucuların doğu ile batı illerine sevk edileceği istihbaratını alan İl jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Pasinler ilçesinin Demirdöven Mahallesi'nde 85 personelin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu tarlalarda 1 milyon 650 bin kök kenevir ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Erzurum Ayçiçeği Mısır Hint Keneviri
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