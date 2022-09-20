Kazılardan çıkan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taştan yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, Yazı köyünde Emine Özkan'a ait bağda hasat programı düzenlendi.

Bağa gelen Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri hasat yaptı.

Yüksek rekolte bekleniyor

"Üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan, ince kabuklu, az çekirdekli, oval şekli ve olgunlaşma zamanı orta erkenci olan Safranbolu çavuş üzümünden bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Vali Gürel, çavuş üzümünün ilçenin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Üzümün coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini aktaran Gürel, "Safran ve maniye domatesinden sonra bölgemizde çavuş üzümü de coğrafi işaret belgesi almış oldu. Bu yörenin değerlerinin öne çıkarılması için gayret sarf ediliyor. Bölgemizde 2 bin dönüm bağımız mevcut. Yöremizin şartları çavuş üzümünün yetişmesine uygun" dedi.

Daha sonra köy meydanına geçen protokole, Ayvalık ve Yazıcı tarafından üzüm hakkında bilgi verildi.