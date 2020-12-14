13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 919 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 13 Aralık koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 13 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 181 bin 199 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 26 bin 919. Bugünkü hasta sayısı 5 bin 103 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 22 bin 215.
Son 24 saatte 218 hasta vefat etti, 22 bin 215 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716, toplam hasta sayısı 1 milyon 836 bin 728, toplam vefat sayısı 16 bin 417, toplam ağır hasta sayısı 5973, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 603 bin 780 oldu.
Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 13, 2020
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