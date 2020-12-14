Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı ne zaman? Kira düzenlemesi yapılacak mı? Kabine toplantısı bugün yapılacak...
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek? Kabine toplantısının ana gündemi koronavirüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak. Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
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